Представители Bek Air назвали одну из версий крушения самолета

Причиной трагедии мог стать "спутный след".

Возможной причиной крушения самолета Fokker-100 в Казахстане является "спутный след". Об этом заявил директор летной службы авиакомпании Bek Air Берик Сапаров центру деловой информации Kapital.kz. "Спутный след" образуется реактивными струями двигателей, пограничным слоем, вихрями с концов крыла. Длина такого следа может достигать от 12 до 30 километров. Если самолет попал в такой след, то это выражается сильным креном борта.

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Попадание в "спутный след" опасно при взлете и посадке и часто является неожиданным для пилота. В большинстве случаев экипаж может подумать о том, что у лайнера отказала система управления. Сапаров напомнил, что разница во взлетах с предыдущим Airbus в аэропорту Алма-Ата составила всего одну минуту. По регламенту самолет должен был взлететь не раньше, чем спустя две-три минуты.

Ранее Piter.tv писал о том, что следствие рассматривает три версии крушения самолета Bek Air в Казахстане.

Фото и видео: Instagram/qazceer