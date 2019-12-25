Представители "Авроры" прокомментировали срыв концерта Васи Обломова

В публикации уточнили, что на субботу комитетом по культуре был согласован концерт Инстасамки, который был рассчитан на 1000 человек.

В воскресенье, 17 октября, представители "Авроры" прокомментировали остановку концерта Васи Обломова в субботу, 16 октября. Об этом они сообщили на странице в Instagram.

В публикации уточнили, что на субботу комитетом по культуре был согласован концерт Инстасамки, который был рассчитан на 1000 человек. Однако он не состоялся по инициативе артиста и организатора. Количество зрителей концерта Обломова было меньше.

Зато могло состояться выступление Васи Обломова на 162 (!) зрителя в тот же день, в той же Авроре с соблюдением всех существующих требований. Но не состоялось. написали в Instagram

Кроме этого, представители "Авроры" обратились с вопросами об ограничениях концертной деятельности артистов.

Все предъявленные площадке незначительные нарушения мы устранили, и на следующем концерте будет ещё безопасней. Но и у нас есть вопросы. Уважаемые представители власти Санкт-Петербурга, вы считаете, что распространение ковидных ограничений зависит от артиста? Что есть разница, кто именно стоит перед зрителями в вопросе рисков заражения? Или все-таки вы контролируете, кому можно в городе выступать, а кому нельзя? сообщили сотрудники "Авроры"

Ранее в Петербурге представители концертной индустрии пожаловались на дискриминацию. По словам руководителя компании "Светлая музыка" и продюсер Stereoleto Ильи Бортнюка, администрация "без проблем" согласовывает проведение любых концертов государственным площадкам, а у всех остальных возникают проблемы.

Фото: pexels

