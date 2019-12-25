В Петербурге представители концертной индустрии пожаловались на дискриминацию

По словам руководителя компании "Светлая музыка" и продюсер Stereoleto Ильи Бортнюка, администрация "без проблем" согласовывает проведение любых концертов государственным площадкам, а у всех остальных возникают проблемы.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что в Общественной палате РФ прошел круглый стол, который был посвящен кризису в концертной индустрии. Об этом сообщают "Новости малого бизнеса".

Так, представители Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) пожаловались на приостановку работы и призвали смягчить политику в отношении проведения зрелищных мероприятий. Кроме этого они попроосили сделать ее более предсказуемой и последовательной.

По словам руководителя компании "Светлая музыка" и продюсер Stereoleto Ильи Бортнюка, администрация "без проблем" согласовывает проведение любых концертов государственным площадкам, а у всех остальных возникают проблемы. Бортнюк считает, что это уже не дискриминация, а геноцид.

Бортнюк подчеркнул, что еще летом организаторы мероприятий предлагали Смольному по примеру Москвы запустить формат COVID-free, однако среди чиновников эта идея энтузиазма не вызвала.

В Петербурге, как и в других регионах, могут запретить посещение общественных мест без QR-кодов. Бизнес выступил против такого инструмента, прогнозируя потерю прибыли и потенциальное закрытие предприятий. Опрошенные Piter.TV эксперты не исключили, что QR-коды негативно скажутся на бюджете города, спровоцировав снижение платежей от бизнеса на 10-20%. Это может помешать Смольному реализовать план по увеличению дохода бюджета города до 1 триллиона к 2024 году.

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