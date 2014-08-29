Внедрение QR-кодов может помешать Смольному получить 1 трлн рублей дохода к 2024 году

В Петербурге, как и в других регионах, могут запретить посещение общественных мест без QR-кодов. Бизнес выступил против такого инструмента, прогнозируя потерю прибыли и потенциальное закрытие предприятий. Опрошенные Piter.TV эксперты не исключили, что QR-коды негативно скажутся на бюджете города, спровоцировав снижение платежей от бизнеса на 10-20%. Это может помешать Смольному реализовать план по увеличению дохода бюджета города до 1 триллиона к 2024 году.

Власти Петербурга могут усилить ограничения в городе на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По данным СМИ, в Смольном рассматривают возможность запрета со следующей недели посещения общественных мест без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или статус переболевшего COVID-19. Обсуждается ужесточение пропускного режима в театрах, музеях, госучреждениях и при посещении массовых культурных, спортивных и выставочных мероприятий с численностью свыше 75 человек. Окончательное решение о точном перечне локаций с ограничениями еще не принято. Известно, что Смольный оценит опыт других регионов, где такие коды уже ввели или планируют внедрить в ближайшее время и учитывать эпидситуацию. В связи с этим, в СМИ предполагают, что QR-коды могут распространиться на санатории и салоны красоты, как случилось в Свердловской области, на кафе и рестораны, как в Пензенской области, или фитнес-центры по аналогии с Белгородской областью.

Бизнес не видит позитива

В бизнес-сообществе критически восприняли грядущие нововведения. Высказываются мнения, что необдуманное введение QR-кодов нанесет удар бизнесу в самых разных отраслях и спровоцирует падение оборота, финансовые убытки и, возможно, закрытие субъектов малого бизнеса (МСП). Некоторые последствия заметны в регионах, где коды ввели. Например, туроператоры "Мультитур" и "Спектрум" уже зафиксировали снижение спроса на путевки в Калининградской области, Татарстане, Псковской области. Руководители туроператоров не исключают, что вскоре проблема коснется и Петербурга.

"Многие туристы и агенты еще не знают, что в каком-то регионе требуют QR-код. Не все следят за новостями и смотрят телевизор. Поэтому пока мы говорим о 40%-ном падении спроса, ориентируясь на прямых клиентов. Но ситуация может ухудшиться, ведь волна ограничений нарастает. Люди рассуждают так: сегодня QR-код ввели в одних регионах, но завтра эти требования появятся в других. Никто не хочет терять деньги за туры и билеты, поэтому туристы будут тянуть с покупкой тура до последнего", – заявлялглава туроператора "Мастерская Путешествий" Владимира Лутов.

Спад туристического потока несет риски для сопряженных сфер бизнеса. В Петербурге много отелей, баров, кафе и иных организаций, ориентированных на туристов. Отсутствие гостей, особенно в новогодний период, может привести к колоссальным убыткам у многих организаций и, как следствие, их закрытию. Да и сами городские туроператоры также могут пострадать на фоне отсутствия клиентов.

Не приветствуют предприниматели введение QR-кодов для фитнес-клубов. На такую инициативу остро отреагировали в петербургской "Ассоциации операторов фитнес-индустрии" (АОФИ). Председатель организации Наталья Борулько в беседе с Live24 заявляла, что введение в Петербурге QR-кодов для фитнес-центров приведет к потере продаж и клиентов. Тяжело будет тем, кто не смог погасить долги с кризисного 2020 года, такие предприятия рискуют и вовсе закрыться.

"Надеемся на хорошее, на здравый смысл, что все-таки не введут QR-коды, но готовиться надо ко всему, чему угодно, потому что в других областях их ввели тоже в целом неожиданно. Если будут вводить, то будет естественно падение продаж у фитнеса. Мы только в себя приходим после пандемического года, и, дай бог, кто-то выплатил, кто-то еще нет, долги за прошлый год. Сейчас, если опять попадать в такую ситуацию, это серьезно скажется, будет падение продаж", - подчеркивала Борулько.

Введение QR-кодов усугубит экономические проблемы практически всех отраслей бизнеса Петербурга, которых коснутся ограничения. Музеи, театры, а также кафе и рестораны рискуют потерять прибыль из-за отсутствия клиентов, отмечал ресторатор Александр Затуливетров.

"Какое количество вакцинированных людей сейчас в целом по стране? В Санкт-Петербурге? 27 процентов в лучшем случае. Какое количество людей ходит в рестораны? В среднем это 10%. Путем нехитрого расчета получается, что количество людей, которые могут прийти в ресторан и имеют QR-коды, составит около 8 процентов. Вот вам и экономический эффект", - заявлял эксперт.

Во многом мнение бизнесменов опирается на удручающий летний опыт Москвы, где вводили QR коды для кафе и ресторанов. Ограничения продержались всего три недели. Информационные системы "Госуслуги", Mos.ru и "ЕМИАC.инфо", формирующие QR-коды, не справлялись с нагрузкой. Из-за сбоев жители города получали коды с большой задержкой и не имели возможность ходить в кафе и рестораны. Согласно данным бизнес-омбудсмена Москвы по МСП Анастасии Татуловой, за несколько недель закрылось 200 ресторанов, а это почти столько же, сколько было за весь пандемийный год. Нет позитивного настроя от опыта введения QR-кодов сейчас и в других регионах РФ, где общепит, кинотеатры, фитнес-центры переживают упадок.

Бизнес как источник дохода бюджета

Малый бизнес имеет большое значение для экономики Петербурга. Существенная масса точек общепита (кафе, бары, рестораны), туроператов, отелей, субъектов торговли занято в этом сегменте. По данным правительства Петербурга, в малом бизнесе трудоустроено 45% петербуржцев. Данные предприятия обеспечивают работой свыше 1,35 млн жителей. Как заявлял ранее губернатор Александр Беглов, малый бизнес обеспечивает 33% доходов бюджета города. При этом доля малого и среднего бизнеса в ВРП Северной столицы составляет около 30%. Петербург - один из немногих городов в России, где малое и среднее предпринимательство играет столь существенную роль.

В конце сентября в Смольном озвучили амбициозные планы - поднять доходность бюджета свыше 1 триллиона рублей к 2024 году. По мнению руководства города, экономика Петербурга показывает хорошие темпы роста, поэтому в Смольном не видят препятствий для выполнения сформированной цели.

"Это первый официальный финансовый документ Петербурга, где в графе "Доходы города" в 2024 году значится 1 триллион рублей. Мы поставили перед собой такую цель в 2019 году. С началом пандемии многим она казалась недостижимой. Теперь это не мечта. А конкретный пункт в горизонте трехлетнего планирования", - заявлял Александр Беглов.

Однако планы озвучивались еще до появления необходимости вводить QR-коды, провоцирующие падение доходности бизнеса. В связи с этим, редакция Piter.TV опросила экономистов, чтобы выяснить, могут ли QR-коды отразиться на бюджете Петербурга и планах городского правительства.

Экономист и политолог Александр Дудчак не поддержал идею введения кодов. По словам эксперта, нужно действовать рационально, с предварительным изучением последствий. Сейчас же власти Петербурга применяют спорные по эффективности антиковидные меры, которые формируют убытки бизнесу. И это при том, что нет понимания, кто и как будет компенсировать потери или оказывать помощь.

"<…> И вводить коды, а ради чего собственно? Чтобы убить мелкий и средний бизнес? Если такая задача поставлена, то можно. Если задача - отнестись к происходящему трезво, а не нагнетать обстановку, то методы введения этих кодов показали, что они не работают на снижение числа зараженных и прочее. <…> Потери среди мелкого и среднего бизнеса, они, конечно, будут. Кто будет их компенсировать, это очень большой вопрос. Это мы просто видели в первый раз. И даже компенсация от правительства – это не лучшее средство. Спасибо, что они, конечно, их осуществляют, это нужная мера. Но лучше бы бизнес работал стабильно и спокойно", - отметил эксперт в беседе с изданием.

По словам собеседника редакции, падения доходов бюджета очевидны, но сейчас сложно представить масштаб. Сегодня лишь остается надеяться, что у руководства города есть инструменты для преодоления проблемы.

"Я не могу сказать, как много он (бюджет – Прим. ред.) не досчитается. Но то, что он не досчитается – это точно. <…> Я не знаю, как они собираются достигать этих целей. Если у них есть рецепты, планы и технологии, как это можно сделать, я был бы очень рад. Но просто в этих всех условиях введения ограничений выполнение таких замечательных планов – это, конечно, проблематично", - подытожил Дудчак.

В беседе с Piter.TV член наблюдательного совета гильдии инвестиционных аналитиков Александр Разуваев озвучил более позитивный прогноз. Эксперт также спрогнозировал падение доходности бюджета, однако счел проблему не критичной.

"Я не смотрю так пессимистично <…> Была ситуация в Москве с QR-кодами, она правда была не очень длительной, недели три по памяти. Да, рестораны, фитнес-центры, выручка упали сильно, но нельзя сказать, что в ноль все. Просадка конечно будет, но не станет трагической. Я думаю, что просадка будет по платежам в бюджет 10-20%. Это временная ситуация. К 2024 году, я надеюсь, все нормально будет. <…> И ничего страшного я не вижу по просадке", - отметил Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что бюджет города совсем недавно получил финансовую подпитку в виде перерегистрации "Газпрома". Ожидается около 40 млрд поступлений в казну Петербурга. С учетом цен на газ и прибыль у корпорации будет больше, а значит и платежей в бюджет. Александр Разуваев также выразил надежду на восстановление туристического сектора, который также пополнит городской бюджет.

В сложившихся обстоятельствах остается надеяться, что руководство города рационально подойдет к ужесточению антиковидных ограничений. И при введении QR-кодов учтет летний опыт Москвы и нынешний опыт других регионов, а также мнение бизнес-сообщества и экспертов. Диалог власти с обществом может уберечь город от экономического и социального кризиса, необходимости нести расходы по оказанию финансовой помощи предпринимателям в условиях, когда трат можно было избежать. Равно как и сохранить бюджет, от наполненности которого в итоге зависит строительство дорог, школ, поликлиник.