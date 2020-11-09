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Полиция Петербурга остановила концерт музыканта Васи Обломова
Сегодня, 22:58
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Полиция Петербурга остановила концерт музыканта Васи Обломова

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Позже Обломов уточнил, что концерт был запрещен.

В субботу вечером, 16 октября, в Петербурге правоохранители приостановили концерт Васи Обломова. Об этом музыкант рассказал в Twitter.

Музыкант сообщил о произошедшем инциденте. 

Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт,

Вася Обломов.

Позже Обломов уточнил, что концерт был запрещен. Добавим, что первоначальной площадкой был клуб "Время N", но за несколько часов до начала концерт перенесли в клуб "Aurora Concert hall" на Пироговской набережной. Это произошло из-за коронавирусных ограничений. 

Ранее росгвардейцы устроили концерт для пациентов и врачей Центра Алмазова.

Фото: Instagram / vasyaoblomov

Теги: аврора, вася обломов, концерт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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