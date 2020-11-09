Полиция Петербурга остановила концерт музыканта Васи Обломова

В субботу вечером, 16 октября, в Петербурге правоохранители приостановили концерт Васи Обломова. Об этом музыкант рассказал в Twitter.
Музыкант сообщил о произошедшем инциденте.
Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт,
Вася Обломов.
Позже Обломов уточнил, что концерт был запрещен. Добавим, что первоначальной площадкой был клуб "Время N", но за несколько часов до начала концерт перенесли в клуб "Aurora Concert hall" на Пироговской набережной. Это произошло из-за коронавирусных ограничений.
Ранее росгвардейцы устроили концерт для пациентов и врачей Центра Алмазова.
Фото: Instagram / vasyaoblomov
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