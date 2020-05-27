Росгвардейцы устроили концерт для пациентов и врачей Центра Алмазова

Концерт состоялся 14 октября.

В четверг, 14 октября, оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии устроил концерт врачам и пациентам лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

По словам сотрудников комплекса, реабилитация – тяжелый процесс как для пациентов, так и для врачей. Только совместными усилиями можно вернуть хорошее настроение после перенесенного заболевания.

Концерт духовой музыки, организованный во дворе Лечебно-реабилитационного комплекса, подарил отличное настроение, а также заряд положительных эмоций и врачам, и пациентам. пресс-служба лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова

В комплексе проходят лечение пациенты с кардиологическими, эндокринологическими, неврологическими и другими заболеваниями.

Ранее мы писали, что хирурги Центра Алмазова спасли мужчину с разрывом грудной части аорты.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России