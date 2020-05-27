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Росгвардейцы устроили концерт для пациентов и врачей Центра Алмазова
Сегодня, 21:48
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Росгвардейцы устроили концерт для пациентов и врачей Центра Алмазова

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Концерт состоялся 14 октября.

В четверг, 14 октября, оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии устроил концерт врачам и пациентам лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения. 

По словам сотрудников комплекса, реабилитация – тяжелый процесс как для пациентов, так и для врачей. Только совместными усилиями можно вернуть хорошее настроение после перенесенного заболевания. 

Концерт духовой музыки, организованный во дворе Лечебно-реабилитационного комплекса, подарил отличное настроение, а также заряд положительных эмоций и врачам, и пациентам.

пресс-служба лечебно-реабилитационного комплекса НМИЦ им. Алмазова

В комплексе проходят лечение пациенты с кардиологическими, эндокринологическими, неврологическими и другими заболеваниями. 

Ранее мы писали, что хирурги Центра Алмазова спасли мужчину с разрывом грудной части аорты.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России

Теги: концерт, оркестр, росгвардия, центр алмазова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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