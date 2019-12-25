Хирурги Центра Алмазова спасли мужчину с разрывом грудной части аорты

Мужчину доставили в Петербург из Псковской области с помощью санитарной авиации.

Хирурги Центра Алмазова спасли жизнь жителю Псковской области, который поступил к ним с разрывом грудного отдела аорты.

Мужчину доставили в Петербург с помощью санитарной авиации. Еще в 6 лет у пациента нашли врожденный порок – коарктацию аорты. Тогда специалисты сделали ему баллонную ангиопластику, а потом он перестал наблюдаться у врачей.

Уже будучи взрослым пациент попал в больницу с непрекращающимся внутренним кровотечением. Ему диагностировали аневризму грудного отдела аорты, которая образовалась из-за проведенной в детстве операции.

Хирурги Центра Алмазова смогли изолировать разорванный участок аорты и остановить дальнейшее кровотечение, которое могло бы привести к смерти больного. Вся операция заняла 40 минут. Через сутки мужчина из реанимации был переведен в обычную палату. Впереди – продолжительная реабилитация.

В апреле Центр им. Алмазова провел первую повторную пересадку сердца. Ретрансплантацию провели 11-летнему мальчику. Уникальная операция длилась 4,5 часов и прошла успешно. Ее провел заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 врач-кардиохирург Вадим Гребенник.

Фото: almazovcentre.ru