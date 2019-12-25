В Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику

Первая пересадка была сделана в Индии. Она оказалась не очень успешной.

Центр им. Алмазова провел первую повторную пересадку сердца. Ретрансплантацию провели 11-летнему мальчику в понедельник, 12 апреля. Для учреждения это стало новым шагом в медицине.

Впервые пересадку сердца ребенку провели в 2018 году в Индии. В России это было невозможно, так как детская трансплантация возможна только от взрослого донора. Уже через месяц после операции у мальчика начались осложнения. Стало понятно, что сердце нужно пересаживать заново, но для этого нужен был новый донор, орган которого бы подходил по параметрам пациенту.

Уникальная операция 12 апреля длилась 4,5 часов и прошла успешно. Ее провел заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 врач-кардиохирург Вадим Гребенник. Сейчас ребенок находится в реанимации и получает всю необходимую помощь.

Директор Института перинатологии и педиатрии Центра Алмазова врач-педиатр Татьяна Первунина отметила, что проблема трансплантации в детской медицине до сих пор является острой проблемой.

Ранее хирурги Центра Алмазова провели операцию по удалению простаты с помощью робота.

Фото: almazovcentre.ru