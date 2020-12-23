Петербургские хирурги провели операцию по удалению простаты с помощью робота

Операция осложнялась тем, что у пациента оказалось пересаженное сердце.

Хирурги петербургского НМИЦ имени Алмазова провели сложную операцию мужчине с пересаженным пять лет назад сердцем. Как рассказали в пресс-службе НМИЦ, пациенту сделали радикальную простатэктомию с полным удалением простаты, операция велась с помощью робота Da Vinci.

Подобная операция оказалась первой в России и в странах Восточной Европы. Как выяснилось, пересадка органов потребовала обязательного употребления лекарств, который снижают способность организма отторгнуть чужеродный орган, но при этом повышают риск развития онкологических заболеваний. Врачи долго готовились к операции, непосредственно во время нее крупного пациента пришлось расположить на операционном столе под наклоном в 30 градусов. Кроме того, сложность вызвал и внушительный объем предстательной железы, которую атаковал рак.

Операция прошла успешно, после операции мужчина быстро пошел на поправку. Вскоре пациента выпишут из больницы.

Ранее врач предположил, когда в больницах Петербурга исчезнут очереди на операции.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России