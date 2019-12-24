Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Слова протоиерея назвали "неудачным троллингом".

Представитель РПЦ осудил высказывание Дмитрия Смирнова о женщинах. Ранее протоиерей сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Глава отдела Московского патриархата по отношениям с обществом Владимир Легойда нашел слова недопустимыми. Об этом он рассказал "РИА Новостям". В РПЦ добавили, что Смирнов не пытался кого-то оскорбить. Однако слова сочли "излишне острыми". Лейгода напомнил, что это мнение лишь одного священника, которое он назвал "неудачным троллингом."

Напомним, что гражданский брак - это зарегистрированный государством, но нецерковный. Однако в обществе гражданским браком считают совместную жизнь без оформления документов.

Ранее Piter.tv писал о том, что губернатор Костромской области пошутил про коррупцию.