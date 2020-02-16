Губернатора Костромской области пошутил про коррупцию

В пресс-службе губернатора заявили, что журналисты неправильно поняли слова Сергея Ситникова.

В воскресенье, 16 февраля, появилась информация, что Глава Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией. Об этом сообщает РИА новости.

"Мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе", —отметил Ситников.

Позже в аппарате губернатора отметили, что журналисты неправильно поняли слова Сергея Ситникова. как оказалось, представитель СМИ попросил ответить на вопрос о стоимости аренды зала, где проходила конференция. В пресс-службе заявили, что зал предоставлялся бесплатно.

"...некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство — ничего подобного не было", —сказано в сообщении.

Также в представительстве главы Костромской области отметили, что конференция длилась два часа и это "не подарок для Ситникова".

Ранее мы сообщали о том, что в РПЦ приравняли гражданских жён к бесплатным проституткам.

Фото: Сайт Губернатора Костромской области