Мигель де Серпа Соареш не смог ответить на вопрос о гипотетических полномочиях генсекретариата.

Официальный представитель ООН, помощник генерального секретаря по юридическим вопросам Мигель де Серпа Соареш не ответил на вопрос российского постоянного представителя при Всемирной организации Василия Небензи о расследовании по беспилотникам. Дипломат хотел узнать у Соареша о том, имеет ли генеральный секретариат полномочия проводить расследование по теме происхождения дронов, найденных на Украине.

Будет ли запуск расследования по запросу отдельных стран-членов, а не всего Совета Безопасности, являться нарушением статьи 100 Устава и резолюции 2231 Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В конце своего выступления Василий Небензя призвал Соареша дать однозначный ответ на вопрос о возможности проведения расследования. Дипломат добавил, что ранее уже описывал практику использования резолюции 2231, поэтому ему нечего добавить к предыдущим словам.

Небензя напомнил, что вопрос с доступом российских удобрений на мировой рынок не решен.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

