Небензя напомнил, что вопрос с доступом российских удобрений на мировой рынок не решен

Россия не видит позитивных продвижений в доступе к российским удобрениям на глобальных рынках.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя напомнил, что вопрос с доступом удобрений Москвы на мировой рынок не решен. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на брифинге перед журналистами, отвечая на вопрос о возможном продлении зерновой сделки с Украиной. Спикер отметил, что для начала страна должна увидеть экспорт собственной сельскохозяйственной продукции в регионе.

Препятствия остаются прежними - страховка, транзакции и порты захода для наших судов. Это основные пункты в повестке дня, они были в ней несколько месяцев назад и остаются в ней сейчас. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что помощь ООН в вопросе зерновой сделки на текущий момент была "не такой уж полезной".

Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках.



Фото и видео: Организация Объединенных наций