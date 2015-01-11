Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Вооруженными силами РФ на Украине иранских беспилотниках. Об этом дипломат рассказал коллегам на заседании Совета Безопасности ООН.
С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Дипломат напомнил о том, что обсудить вопросы по нарушениям и выполнению Тегераном резолюции 2231 можно в рамках формата 223.1. Василий Небензя добавил, что Совет Безопасности ООН не давал поручения генеральному секретариату проводить расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить подобную инициативу данная структура не может в соответствии со своими полномочиями.
Небензя: Секретариат ООН не следит за соблюдением резолюции по ядерной программе Ирана.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
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