Небензя: Секретариат ООН не следит за соблюдением резолюции по ядерной программе Ирана

Дипломат указал на то, что полномочиями обладает не генсекретариат, а Совет Безопасности.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал о том, что генеральный секретариат ООН не следит за соблюдением резолюции по ядерной программе Ирана, поэтому сведения стран коллективного Запада о наличии соответствующих полномочиях у структуры недействительны. Запад ранее говорил о возможном рассмотрении генсеком нарушения по резолюции СБ 2231.

Мы из раза в раз слышим от западных делегаций, что Секретариат ООН якобы уполномочен заниматься мониторингом выполнения резолюции 2231. Эти заявления не соответствуют действительности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат указал иностранным коллегам на тот момент, что в записке председателя Совбеза ООН S/2016/44, озаглавленной как "Задачи Совета Безопасности в контексте резолюции 2231", указывается, что мониторингом за ситуацией занимается именно Совет Безопасности. Его члены отвечают на запросы от стран-членов по выполнению документа, вырабатывают ответы.

Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА.

Фото и видео: Организация Объединенных наций