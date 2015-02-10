Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН при расследовании о БПЛА

Василий Небензя оценил вероятность начала расследования.

Россия может пересмотреть отношения с генеральным секретариатом ООН при расследовании об использовании иранских беспилотников в украинском кризисе. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя.

Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество. Но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что страны коллективного Запада и украинские власти обвиняют Иран в поставках России дронов для использования их в региональном конфликте. Эта деятельность со стороны Тегерана была бы нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. ООН просит отправить на Украину миссию, которая займется происхождением беспилотников.

Небензя заявил, что Россия все еще ждет списка имен жертв провокации в Буче.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций