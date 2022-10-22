Небензя заявил, что Россия все еще ждет списка имен жертв провокации в Буче

Режим киевских властей в России считают преступным.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия все еще ждет списка имен украинских жертв провокации в Буче, произошедшей в Киевской области. На заседании Совета безопасности ООН дипломат счел, что такая ситуация доказывает Москве и коллегам о том, что украинским властям нечего предъявить в качестве доказательств своим словам и обвинениям, домыслам.

Кстати сказать, хотел бы вновь напомнить, что, несмотря на все напоминания, мы так и не получили списки жертв украинской провокации в Буче в апреле, фамилии этих людей. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Специалист из России пояснил, что западные страны пытаются делать вид, что причастность к трагедии в Буче не нужно доказывать, так как страны верят любым словам представителей киевского режима. Василий Небензя заметил, что на Украине правит преступный режим, членами которого являются неонацисты, радикалы, националисты.

Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций