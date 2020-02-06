Василий Небензя напомнил об обстрелах территории со стороны ВСУ.

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения киевским режимом дамбы Каховской гидроэлектростанции, расположенной вблизи города Новая Каховка Херсонской области. Соответствующее заявление на профильном заседании СБ Всемирной организации сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат добавил, что инцидент может привести к гибели тысяч людей.

Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что каждые сутки в город прилетает до 120 ракет, из которых большинство – от реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.

Небензя заявил, что не будет слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций