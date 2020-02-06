Небензя заявил, что не будет слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН

Василий Небензя и Дмитрий Полянский покинули заседание СБ ООН, не став слушать Сергея Кислицу.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что не будет слушать своего украинского коллегу на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат прокомментировал недавнее высказывание постпреда Киева в социальных сетях, который оскорбил российских дипломатов. По словам Небензи, такие выходки отражают текущее состояние украинской дипломатии, а также являются свидетельством неспособности и неготовности страны к любому диалогу.

Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

После собственного выступления в СБ ООН Василий Небензя, а также первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский покинули зал заседаний. Однако представители делегации Москвы на уровне экспертов остались на завершение заседания.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций