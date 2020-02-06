Постпред Небензя: российские удары по объектам на Украине вызвали истерику у Запада

В СБ ООН объяснили попадание ракет по гражданским объектам Украины.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя рассказал коллегам на заседании Совета Безопасности ООН о том, что удары по объектам на Украине вызвали истерику у Запада. Дипломат пояснил, что речь идет о пусках ракет и беспилотников после взрыва Крымского моста. Небензя добавил, что все миссии выполнялись высокоточным отечественным оружием.

Поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат добавил, что страны коллективного Запада не хотят признать правду о том, что гражданские инфраструктурные объекты были поражены исключительно в тех случаях, когда российские беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской территориальной обороны или в них прилетали ракеты ПВО. Эти действия отклоняли траекторию дронов от изначальной мишени.

Постпред РФ Небензя: Киев давно применяет террористические методы на территории России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций