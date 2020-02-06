Дипломат напомнил о ряде терактов, организованных украинскими спецслужбами.

Киев при кураторстве Запада давно применяет террористические методы на российской территории. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на заседании Совета по безопасности ООН сделал российский постоянный представитель во Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат заметил, что может привести массу примером, но апогеем этих действий Украины стал теракт, зафиксированный 8 октября на Крымском мосту. Эксперт добавил, что преступление было совершено украинскими спецслужбами.

Украинские "стратеги" при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред РФ напомнил коллегам о том, что информацию о причастности ко взрыву на переправе подтвердил украинский вице-премьер, глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, а также советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Василий Небензя добавил, что чиновники открыто "смаковали" в Интернете это преступление. Подобные восторженные отзывы также были размещены на официальном аккаунте министерства по обороне Украины.

Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций