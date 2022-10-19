Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах

Постпред РФ в ООН рассказал о проблемах, которые регион создает сербским гражданам.

Ситуация вокруг Косово остается главной проблемой в сфере безопасности на Балканах. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уверен в том, что вопрос требует внимательного отношения со стороны международного сообщества.

Косово остается главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Ситуация с безопасностью в крае также неуклонно ухудшается, требуя пристального внимания. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт напомнил о том, что с начала 2022 года в непризнанном регионе зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов или их имущество, религиозные объекты и кладбища. Этот показатель практически в два раза больше, чем фиксировалось годом ранее. Также Василий Небензя указал на тот факт, что в Косово власти ввели запрет на использование сербами статусно-нейтральных автомобильных номеров с угрозой конфискации транспорта.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций