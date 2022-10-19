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ООН беспокоит, что БПЛА в конфликтах стали применять все чаще

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Стефан Дюжаррик рассказал о проблеме для мирных граждан.

Генеральный секретариат ООН беспокоит то, что что беспилотные летательные аппараты в мировых конфликтах стали использоваться все чаще. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт подчеркнул, что более активное применение БПЛА снижает "цену насилия", которое оказывается в отношении гражданского населения.

Мы наблюдаем возросшее число случаев использования дронов в конфликтах по всему миру. Это вызывает беспокойство.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Группа стран в ООН призвала задействовать Концепцию о биооружии из-за деятельности США.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: беспилотники, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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