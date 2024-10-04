В Госдепе ушли от ответа на вопрос о сокращении помощи Израилю

Мэттью Миллер сообщил о дальнейшем помощи еврейскому государству.

В американском внешнеполитическом ведомстве ушли от ответа на вопрос о сокращении военной помощи в адрес еврейского государства. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отреагировал на слова о том, будут ли связаны поставки оружия с тем, что власти могут выдвинуть условия Израилю о проведении ограниченной операции в Ливане с минимизацией жертв среди мирного населения.

Мы ясно дали понять с самого начала, что мы привержены защите Израиля. Мы ведем с ними переговоры о форме и масштабах этой кампании, о том, какими будут их цели, но я не хочу вдаваться в подробности. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп отказался подтвердить данные о согласии на перемирие генсека "Хезболлах".

Фото и видео: YouTube / Defense Now