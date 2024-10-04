Госдеп отказался подтвердить данные о согласии на перемирие генсека "Хезболлах"

Мэттью Миллер ничего не знает о решении Хасана Насрулле перед его гибелью.

Американское внешнеполитическое ведомство отказалось подтвердить сведения о согласии на перемирие генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах". Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал на то, что власти США вели консультации с местными должностными лицами и представителями властей других стран в регионе. Следует упомянуть о том, что генсек Хасан Насрулла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских Вооруженных сил согласился на режим прекращение огня. Такое заявление общественности сделал глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Я не могу сказать, согласился ли он на это и сказал ли кому-то внутри Ливана. Очевидно, это может быть чем-то, что произошло, о чем мы не знаем. Я могу сказать, что если это правда, то нам об этом не сообщали ни в каком виде, ни в какой форме. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now