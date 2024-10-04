США опасаются растягивания Израилем сил на два фронта

В американском внешнеполитическом ведомстве опасаются растягивания Израилем сил на два фронта. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник полагает, что дополнительная эскалация в северной части региона потенциально дестабилизирует Западный берег реки Иордан, а реакция еврейского государства может спровоцировать возникновение новых горячих точек на Ближнем Востоке.

Нет наша оценка не изменилась, <...> но она немного сложнее... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер заметил, что речь идет не только о том, что Израилю будет сложно сражаться в крупных конфликтах и на территории сектора Газа и на ливанской государственной границе одновременно. Также Израиль может оказаться вовлечен в целый ряд различных конфронтаций на Ближнем Востоке. Власти США считают, что чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск для возникновения дополнительных кризисов.

США назвали решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата непродуктивным.

Фото и видео: YouTube / Defense Now