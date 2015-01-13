США назвали решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата непродуктивным

Мэттью Миллер оценил отношения между ООН и Израилем.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают контрпродуктивным решение руководителей еврейского государства объявить генерального секретаря при Всемирной организации Антониу Гутерриша персоной нон грата. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал постановление министерства по иностранным делам Израиля закрыть въезд на территорию страны генсеку ООН.

Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Мы не находим этот шаг в каком бы то ни было аспекте продуктивным. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Пресс-служба израильского МИД уведомила общественность о том, что глава этого ведомства Исраэль Кац запретил Гутерришу въезд в еврейское государство из-за отсутствия с его стороны осуждения иранской ракетной атаки на Израиль. По утверждению специалиста, Антониу Гутерриш оказывает поддержку "террористам, насильникам и убийцам".

Госдеп отговаривает Израиль от возможных ударов по ядерным объектам Ирана.

Фото и видео: YouTube / Defense Now