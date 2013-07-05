Представитель Эрдогана назвал пожары в Турции национальной катастрофой

Очаги возгорания произошли в 17 разных провинциях.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем телеграм-канале написал, что лесные пожары, которые охватили страну, являются национальной катастрофой. Очаги возгорания произошли в 17 провинциях.

Представитель президента выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что уже идет расследование причин происходящего.

Так. пожары добрались до населенных пунктов Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме в провинции Айдын и Еникей в Аланье. В некоторых районах пожарные до сих пор борются с огнем.

Ранее мы писали, что в Анталье произошел крупный лесной пожар. Предполагается, что огонь вспыхнул из-за очень жаркой погоды. Было выявлено четыре очага.

Видео: YouTube / Disaster Compilations