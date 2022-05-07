Представитель ДНР назвал поставленное Западом на Украину оружие утилем

Ян Гагин полагает, что Запад избавляется от устаревшей техники под видом ”почти гуманитарной” помощи.

Большая часть из переданного европейскими странами на Украину вооружения можно назвать утилем. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

Руководитель отметил, что в основном поставки состоят либо из военной техники с вышедшим сроком хранения, либо с недостаточно хорошими условиями обслуживания и хранения. В связи с этим, далеко не все механизмы работают, добавил Гагин.

Также он подчеркнул, что оружие подобного качества предоставляется западом не бесплатно.

…То ли это неквалифицированные бойцы, которые пытались пользоваться этой техникой, то ли это действительно утилизация Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной опять же скажу, помощи Украине. Ян Гагин, советник главы правительства ДНР

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Видео: Telegram / РИА Новости