Под Херсоном задержали мародеров, издевавшихся над телами российских солдат

В Херсонской области задержаны мародеры, которые глумились над телами российских военнослужащих и присвоили их личные вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоматериалы сотрудников отечественных силовых структур.
Отмечается, что в соцсетях разместили кадры, на которых запечатлены преступники. Они издеваются над телами у здания БМД, "желают доброго утра" и обыскивают карманы. На видео у погибших замечены погоны и шеврон с надписью "Россия".
После задержания мародеров выразил раскаяние в своих действиях. Ещё один задержанный признался в краже личного имущества солдат.
Ранее мы сообщили о том, что ВОЗ поставила на Украину более 316 тонн медицинской помощи.
Видео: Telegram / РИА Новости
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