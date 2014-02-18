Под Херсоном задержали мародеров, издевавшихся над телами российских солдат

В сеть попали кадры, на которых видно, как задержанные крадут личные вещи погибших.

В Херсонской области задержаны мародеры, которые глумились над телами российских военнослужащих и присвоили их личные вещи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоматериалы сотрудников отечественных силовых структур.

Отмечается, что в соцсетях разместили кадры, на которых запечатлены преступники. Они издеваются над телами у здания БМД, "желают доброго утра" и обыскивают карманы. На видео у погибших замечены погоны и шеврон с надписью "Россия".

После задержания мародеров выразил раскаяние в своих действиях. Ещё один задержанный признался в краже личного имущества солдат.

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Видео: Telegram / РИА Новости