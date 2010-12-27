Представитель Александра Михайлова опровергла смерть актера 

В среду, 6 ноября, представитель Александра Михайлова Оксана Михайлова опровергла информацию о смерти актера. Сообщает канал "360".
"Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда",
—заявила она.
Как оказалось, фанаты перепутали его с с тезкой — профессором Александром Михайловым.
Напомним, что сегодня в Петербурге на 64-ом году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Александр Михайлов. Об этом сообщили на сайте консерватории им. Римского-Корсакова.
Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Джокера" раскрыл главную загадку фильма.
Фото:кадр из фильма "Любовь и голуби"
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