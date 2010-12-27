Представитель Александра Михайлова опровергла смерть актера 

Фанаты перепутали его с с тезкой — петербургским профессором Александром Михайловым.

В среду, 6 ноября, представитель Александра Михайлова Оксана Михайлова опровергла информацию о смерти актера. Сообщает канал "360".

"Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда", —заявила она.

Как оказалось, фанаты перепутали его с с тезкой — профессором Александром Михайловым.

Напомним, что сегодня в Петербурге на 64-ом году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Александр Михайлов. Об этом сообщили на сайте консерватории им. Римского-Корсакова.

Ранее мы сообщали о том, что режиссер "Джокера" раскрыл главную загадку фильма.

Фото:кадр из фильма "Любовь и голуби"