В Петербурге ушёл из жизни заслуженный артист России и профессор Александр Михайлов

Он был профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов.

В Петербурге на 64-ом году жизни скончался заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Александр Михайлов. Об этом сообщили на сайте консерватории им. Римского-Корсакова.

Александр Михайлов окончил Ленинградскую государственную консерваторию в 1980 году, но уже во время учебы он начал работать в оркестре Театра оперы и балета им. Кирова (сейчас это Мариинский театр). Через пять лет артист начал преподавательскую деятельность в консерватории Римского-Корсакова.

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Фото: spbdrumpercussion.ru