В Самаре в 48 лет умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Прощание состоится 8 ноября.

В Самаре на 49-ом году жизни скончался актер Виталий Жигалин. Об этом сообщили на странице Самарского академического театра имени Горького в Facebook.

Причина смерти Жигалина не называется, прощание с актером пройдет 8 ноября.

Актер Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Морские дьяволы". Всего он снялся в 19 фильмах и сериалах.

Накануне после продолжительной болезни ушёл из жизни актер Петр Смидович.

Видео: www.kino-teatr.ru/