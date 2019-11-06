В Самаре в 48 лет умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Самаре на 49-ом году жизни скончался актер Виталий Жигалин. Об этом сообщили на странице Самарского академического театра имени Горького в Facebook.
Причина смерти Жигалина не называется, прощание с актером пройдет 8 ноября.
Актер Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия", "Морские дьяволы". Всего он снялся в 19 фильмах и сериалах.
Накануне после продолжительной болезни ушёл из жизни актер Петр Смидович.
Видео: www.kino-teatr.ru/
Обсуждение ( 0 )