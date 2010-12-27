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Актер Петр Смидович ушёл из жизни после продолжительной болезни
Сегодня, 17:45
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IRINA_CHALKINA

Актер Петр Смидович ушёл из жизни после продолжительной болезни

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Артиста не стало на 66-году жизни.

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что актер театра Et Cetera Петр Смидович умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба театра. 

Артиста не стало на 66-году жизни. 

"Ушел из жизни артист Петр Глебович Смидович. Он долго болел, но мы все верили, что он победит. Все надеялись, что ему поможет операция, но …Очень горько, очень больно, очень тяжело",

—сказано в сообщении.

Петр Смидович дебютировал как режиссер спектакля "Полоумный Жюрден". После он играл в Et Cetera. Последней ролью стал Каркунов в спектакле "Сердце не камень".

Ранее мы сообщали о том, что умерла французская актриса и певица Мари Лафоре.

Фото: Et Cetera/вк

Теги: актер петр смидович, культура, театр
Категории: Лента новостей, Культура, Театры,

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