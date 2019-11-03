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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

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В прошлом месяце она отметила свой 80-летний юбилей.

В Швейцарии на 81-ом году жизни скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре. Об этом СМИ сообщили близкие знаменитости. Причины смерти не разглашаются. 

Мари Лафору прославилась своими ролями в таких лентах, как "На ярком солнце", где она сыграла с Аленом Делоном, "Кто есть кто?", "Веселая пасха" и "Авантюристы". 

Среди ее песенных работ широкую популярность приобрели композиции "Les vendanges de l"amour", "Mon amour, mon ami",  "Viens, viens" и "Manchester et Liverpool". Последняя звучала как заставка прогноза погоды в телепрограмме "Время", "Новости Первого канала" и "Другие новости".

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Видео: YouTube/schuwey jm, On n"est pas couché

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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