Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

В прошлом месяце она отметила свой 80-летний юбилей.

В Швейцарии на 81-ом году жизни скончалась французская актриса и певица Мари Лафоре. Об этом СМИ сообщили близкие знаменитости. Причины смерти не разглашаются.

Мари Лафору прославилась своими ролями в таких лентах, как "На ярком солнце", где она сыграла с Аленом Делоном, "Кто есть кто?", "Веселая пасха" и "Авантюристы".

Среди ее песенных работ широкую популярность приобрели композиции "Les vendanges de l"amour", "Mon amour, mon ami", "Viens, viens" и "Manchester et Liverpool". Последняя звучала как заставка прогноза погоды в телепрограмме "Время", "Новости Первого канала" и "Другие новости".

Ранее мы писали о смерти солистки коллектива "Бурановские бабушки" Натальи Пугачевой.

Видео: YouTube/schuwey jm, On n"est pas couché