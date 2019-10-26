Солистка "Бурановских бабушек" скончалась за два дня до 84-летия

О смерти сообщил 26 октября глава Удмуртии.

Ушла из жизни солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева, 28 октября ей исполнилось бы 84 года. Грустную новость сообщил в Twitter глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким", - написал 26 октября Бречалов.

О причинах смерти не сообщается. По информации СМИ, это случилось из-за онкологии.

Наталья Пугачева была одной из самых ярких участник "Бурановских бабушек". Коллектив появился в селе Бураново Малопургинского района. По всему миру об артистках узнали после выступления на "Евровидении" в Баку в 2012 году. Участницы от России заняли второе место. После этого Пугачевой присвоили звание Народной артистки Удмуртской Республики.

На протяжении всей жизни "бурановская бабушка" работала в колхозе и воспитывала четырех детей.

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube