Что случилось с Софи? Режиссер "Джокера" раскрыл главную загадку фильма

Из-за исчезновения Софи с экрана зрители решила, что Джокер убил девушку.

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что случилось с соседкой Артура Флека в фильме "Джокер". Режиссер Тодд Филлипс раскрыл главную загадку фильма.

Из-за исчезновения соседки Софи с экрана, зрители решили, что Джокер убил девушку.

"Говорю как режиссер и как сценарист — он ее не убивал. Это была такая лакмусовая бумажка, которой зрители могли проверить его вменяемость. Большинство людей, с которыми я поговорил, решили, что он ее не убил, потому что поняли идею — Джокер убивает только тех, кто делал ему больно, а Софи ничего ему не сделала", —отметил Тодд Филлипс.

Он отметил , что в киноленте должна была быть еще одна сцена с Софи, но её вырезали.

Напомним, что лента "Джокер" вышла в широкий прокат 3 октября. Лента повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC и затрагивает темы маленького американского человека с психическими расстройствами. По прогнозам аналитиков с учетом проката в Китае картине удастся перешагнуть рубеж в 1 млрд долларов.

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Видео:HD Трейлеры/YouTube