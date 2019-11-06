Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом "Бэтмене" 

Вместе с Фарреллом к актерскому составы картины может присоединиться Энди Серкис.

В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза. Студия Warner ведет переговоры с актером.

Кроме того, студия и режиссер видят в образе Альфреда, дворецкого Бэтмена — Энди Серкиса. С актером также пока не достигнуты соглашения. Отметим, что главным злодеем киноленты должен стать Загадочник, он объединит остальных преступников против Бэтмена.

Напомним, что на роль темного рыцаря рассматривали британца Николаса Холта, но в итоге в кастинге победил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Режиссером новой кинотрилогии выступил американский режиссер Мэтт Ривз. Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании.

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Мэттью Макконахи предложили роль в новом "Бэтмене".

Видео:GrinY/YouTube