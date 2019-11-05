Мэттью Макконахи предложили роль в новом "Бэтмене"

Актер может сыграть окружного прокурора Харви Дента.

Известному актеру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о Бэтмене. Контракт подразумевает длительное сотрудничество, так как звезда "Интерстеллар" сыграет роль двуликого в следующих частях кинокартины. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящий момент ведутся переговоры с актером. Необходимо все тщательно продумать, ведь по сюжету добрый герой должен превратиться в злодея.

Съемки нового "Бэтмена" начнутся в первой половине 2020 года. Главную роль в фильме исполнит Роберт Паттинсон, а женщину-кошку сыграет Зои Кравиц. Также известно, что на роль комиссара Гордона утвердили Джеффри Райта, а Пол Дано перевоплотится в злодея Загадочника.

Ранее мы писали, что Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене.

Видео: YouTube / 321Action123Cut, Aaron Fogelson, TheEllenShow, Strombo