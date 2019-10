Женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц

Помимо нее на роль знаменитой воровки претендовали Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

Дочь рок-музыканта Ленни Кравица Зои утверждена на роль Женщины-кошки в новом фильме про Бэтмена. Об этом пишет Variety.

Зои Кравиц известна зрителям по фильмам "Дивергент", "Безумный Макс: Дорога Ярости", "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" и др. Помимо нее на роль знаменитой воровки претендовали Ана де Армас, Элла Балинска и Эйса Гонсалес.

Режиссером нового "Бэтмена" станет Мэтт Ривз. Это будет 10-й по счету фильм из расширенной вселенной DC. Главная роль досталась британскому актеру Роберту Паттинсону. Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене.

Видео: YouTube / IZZIT, Smasher, The Late Late Show with James Corden, Paris Videostars, Actors and Movies, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, L"Officiel USA, Merlo Siculo