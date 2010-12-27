Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене

Фанаты предполагают, что ему может достаться роль Пингвина.

Джона Хилл может появиться в новом фильме про Бэтмана. В данный момент студия Warner Bros ведет с актером переговоры. Об этом пишет Variety со ссылкой на источники.

В студии отметили, что они давно хотели снять Хилла в качестве злодея. Фанаты предполагают, что ему может достаться роль Пингвина. Сам Джона Хилл еще никак не прокомментировал свое участие в съемках.

Напомним, что на роль темного рыцаря рассматривали британца Николаса Холта, но в итоге в кастинге победил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Режиссером новой кинотрилогии выступил американский режиссер Мэтт Ривз. Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании.

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма М.Найта Шьямалана "Дом с прислугой".

Фото:бэтмен/вк