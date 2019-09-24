Опубликован трейлер фильма М.Найта Шьямалана "Дом с прислугой"

Одну из главных ролей в ленте сыграли звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт.

Стриминговый сервис Apple TV опубликовал первые тизеры нового фильма М.Найта Шьямалана под названием "Дом с прислугой". На своем YouTube-канале авторы показли два 16-секундных ролика, в которых под пугающий саундтрек, зрители увидели молодую девушку в ванне и качвающегося малыша.

На данный момент какие-либо подробности о сюжете фильма не разглашаются. Также создатели держат в секрете и дату премьеры фильма. Известно, что главные роли в ленте сыграли звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт , а также Лорен Амброуз Эринн Анова и Тоби Кеббелл. Помимо Шьямалана над фильмом работали режиссер Лиза Брюльманн ("Убивая Еву") и сценарист Тони Басгэллоп ("24 часа: наследие").

М.Найта Шьямалан известен широкой публике своим фильмом "Шестое Чувство" с Брюсом Уиллисом в главной роли. Картина была номинирована на премию "Оскар" в 200 году за лучшую режиссуру и сценарий. Также постановщик пошумел в мире кино двумя своими последними картинами "Сплит" и "Стекло", в которых также сыграла звезда "Крепкого Орешка", а также Джеймс МакЭвой и Сэмюэл Л. Джексон.

Ранее мы публикиковали первый трейлер фильма Netflix "Эль Камино: Во все тяжкие" с Аароном Полом в главной роли. Сюжет фильма развернется сразу после событий популярного сериала, и расскажет о судьбе Джесси Пинкмана после финала истории.

Видео: YouTube/Apple TV