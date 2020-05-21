Российский эксперт рассказал, когда можно ждать начала эксплуатирования газопровода.

Предсказана судьба "Северного потока-2". Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Эксперт уверен, что Россия сможет достроить газопровод при любых условиях и новых санкциях. Однако ввод объекта в полноценную эксплуатацию может затянуться на несколько лет.

Сергей Пикин предположил, что Россию могут ждать новые судебные иски, связанные с запуском проекта. Одним из истцов может выступить Польша, которая недовольна строительством "Северного потока-2". По мнению российского специалиста, хорошим вариантом решения конфликта является создание международного предприятия, которое занималось бы урегулированием поставок газа по данному направлению.

Эксперт напомнил, что в реализации проекта заинтересованы представители Германии. Немецкий регулятор вынес решение в пользу завершения строительства российского газопровода.

Суд отклонил иск оператора "Северного потока — 2" против норм директивы Евросоюза.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia