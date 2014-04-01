Председатель СК России поручил дать правовую оценку действиям женщины-наемника из Голландии

Обвинение Джойс Костер будет предъявлено заочно.

Председатель Следственного комитета России поручил дать правовую оценку действиям женщины-наемника из Голландии. Соответствующей информацией поделилась представитель надзорного ведомства Светлана Петренко на официальном YouTube-канале СК РФ. В отношении иностранки возбуждено уголовное дело. Речь идет о Джойс Костер, которой будет предъявлено обвинение заочно.

Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают, в том числе нормы международного гуманитарного права. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Следствие считает, что ради личной выгоды 40-летняя Джойс Костер добровольно и целенаправленно прибыла из Нидерландов ради совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан на территории Украины. У женщины при этом есть трое детей. Она является участницей боевых действий на территории Косово. Александр Бастрыкин поручил Центральному управлению принять необходимые меры по установлению местонахождения голландки, а также задокументировать все факты ее противозаконной деятельности на Украине.

В Алтае возбуждено дело о совершении преступлений должностным лицом минприроды.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

