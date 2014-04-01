В Алтае возбуждено дело о совершении преступлений должностным лицом минприроды

Задержан чиновник, который вел противоправную деятельность против местного предприятия.

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 169 УК РФ) о совершении преступлений должностным лицом минприроды. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, фигурант расследования связан с воспрепятствованием законного ведения бизнеса. Действия мужчины нанесли крупный ущерб предпринимателю. Также чиновник подозревается по части 1 статьи 86 УК РФ и части 3 статьи 290 УК РФ за превышение должностных полномочий и коррупцию.

Следствие полагает, что в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года в городе Горно-Алтайске представитель местного министерства природных ресурсов, экологии и туризма неоднократно и незаконно отказывал одной из коммерческих организаций в приеме поданных деклараций. С фирмой имелся контракт по долгосрочной аренде лесного участка. Компания занималась заготовкой древесины в Турочакском районе. Мужчина мешал работе компании, что нанесло ущерб в 7 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

