Бастрыкин получил СК РФ расследовать обстоятельства осады роддома №2 в Мариуполе

Светлана Петренко рассказала, что здание с женщинами и детьми удерживают местные националисты.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному управлению фиксировать и расследовать обстоятельства осады роддома №2 в Мариуполе украинскими силовиками. Об этом журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.

В СК РФ уточнили, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом. Они не позволяют женщинам выбраться за питьевой водой к ближайшей скважине, находящейся в частном секторе города. По предварительным сведениям, в здании сейчас находится около сотни человек. В их числе - 37 детей, а также пятеро новорожденных.

СК РФ: В Донецке фиксируют следы преступлений в отношении мирного населения.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России