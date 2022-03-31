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Бастрыкин получил СК РФ расследовать обстоятельства осады роддома №2 в Мариуполе

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Светлана Петренко рассказала, что здание с женщинами и детьми удерживают местные националисты.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному управлению фиксировать и расследовать обстоятельства осады роддома №2 в Мариуполе украинскими силовиками. Об этом журналистам рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко.

В СК РФ уточнили, что штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом. Они не позволяют женщинам выбраться за питьевой водой к ближайшей скважине, находящейся в частном секторе города. По предварительным сведениям, в здании сейчас находится около сотни человек. В их числе - 37 детей, а также пятеро новорожденных.

СК РФ: В Донецке фиксируют следы преступлений в отношении мирного населения.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

Теги: мариуполь, роддом, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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