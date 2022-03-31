СК РФ: В Донецке фиксируют следы преступлений в отношении мирного населения

Светлана Петренко рассказала об осмотре военными следователями РФ пострадавшего жилого здания по улице Пинтера.

В Донецке фиксируют следы преступлений в отношении мирного населения. Об этом на официальном YouTube-канале Следственного комитета рассказала представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновница пояснила, что проводятся мероприятия в соответствии с положениями Соглашения о сотрудничестве между СК РФ и Генеральной прокуратурой ДНР. Специалисты участвуют в осмотре пострадавшего места по улице Пинтера, расположенном в Кировском районе города Донецка. Около 06:30 утра 30 марта в жилое девятиэтажное здание попали боевые снаряды, запущенные с территории Украины. Предположительно, их выпустили сотрудники ВСУ.

Согласно уточненным сведениям из-за обрушения верхних этажей здания погиб один человек погиб, еще пять пострадавших получили ранения различной степени тяжести. В числе пациентов находятся два ребенка, которым полтора года и восемь лет. Спасательной службе пришлось эвакуировать из дома несколько десятков гражданских лиц.

Военные следователи не исключают, что количество жертв трагедии или раненых может увеличиться, так как разбор завалов все еще идет.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России