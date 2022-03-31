Девочка погибла из-за переохлаждения.

В Волгоградской области идентифицировано обнаруженное тело подростка. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России. По результатам поисковых мероприятий стало известно о том, что родственники опознали тело 15-летней девочки. Делом об исчезновении ребенка занимается Центральный аппарат СК РФ.

Ранее говорилось о том, что девочка ушла из дома в утреннее время 13 января 2022 года. Она вышла из здания, расположенного в селе Чухонастовка Камышинского района, чтобы отправиться в школу. До учреждения ребенок так и не дошел. В связи с фактом пропажи девочки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В результате поисков было найдено тело подростка. Оно находилось на открытой местности в снегу, приблизительно в 2,4 километрах от села Чухонастовка.

По предварительным сведениям, смерть жертвы наступила в результате переохлаждения. В СК РФ пояснили, что видимые следы, которые могут доказать криминальный характер смерти, на теле погибшей отсутствуют.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России