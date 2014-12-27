Председатель СКР поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику на Украине

Светлана Петренко рассказала об инциденте, при котором пострадали прихожане храма в Черкасской области.

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату надзорного ведомства расследовать обстоятельства применения насилия к украинскому священнику, представляющего православную церковь на территории соседнего государства. Соответствующие сведения опубликованы на официальном YouTube-канале СК РФ. Светлана Петренко объяснила, что согласно имеющейся информации, вооруженные местные националисты вывели представителя Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение.

В СК РФ уточнили, что в результате инцидента пострадали также украинские прихожане. Преступление было совершено представителями территориальной обороны Украины по Черкасской области. В настоящее время предпринимаются необходимые меры по установлению личностей, причастных к совершению данного правонарушения. Позже их действиям будет дана правовая оценка.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

