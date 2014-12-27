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Председатель СКР поручил расследовать обстоятельства применения насилия к священнику на Украине

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Светлана Петренко рассказала об инциденте, при котором пострадали прихожане храма в Черкасской области.

Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату надзорного ведомства расследовать обстоятельства применения насилия к украинскому священнику, представляющего православную церковь на территории соседнего государства. Соответствующие сведения опубликованы на официальном YouTube-канале СК РФ. Светлана Петренко объяснила, что согласно имеющейся информации, вооруженные местные националисты вывели представителя Московского патриархата из храма, фактически совершив его похищение. 

В СК РФ уточнили, что в результате инцидента пострадали также украинские прихожане. Преступление было совершено представителями территориальной обороны Украины по Черкасской области. В настоящее время предпринимаются необходимые меры по установлению личностей, причастных к совершению  данного правонарушения. Позже их действиям будет дана правовая оценка.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России
 

Теги: александр бастрыкин, московский патриархат, рпец, светлана петренко, священник, следственный комитет, черкасская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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