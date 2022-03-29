Подозреваемая пыталась пройти в детский сад с ружьем.

В Красноярске задержана женщина по подозрению в убийстве своего отца и покушении на убийство (по части 3 статьи 30 и пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ). Об этом рассказали представители Следственного комитета России на официальном YouTube-канале. Подозреваемое стала 19-летняя местная жительниуа

В надзорном ведомстве считают, что 28 марта 2022 года девушка проследовала в помещение группы МБОУ "Детский сад №31", расположенного по улице Менжинского города Красноярска. Там будующую фигурантку расследования встретила воспитатель. Сотрудница заметила видневшееся из-под пальто гостьи ружье. Женщина предприняла меры к изъятию оружия, однако произошел выстрел в направлении стены. Никто из детей не пострадал. Позже СК РФ по региону установил, что 25 числа подозреваемая пыталась трудоустроиться в детский сад.

Днем 28 марта 2022 года перед посещением детского сада подозреваемая совершила убийство своего 56-летнего отца. Трагедия произошла в квартире жилого дома по улице Яковлева.

Бастрыкин поручил СК РФ расследовать жестокое убийство жительницы Мариуполя.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России